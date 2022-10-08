В России могут разрешить проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации

8 окт. 13:50

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу (АГС) во время частичной или всеобщей мобилизации в России.

Право на АГС предлагается закрепить не только для представителей коренных малочисленных народов и тех, чьим убеждениям противоречит военная служба, но и для других категорий граждан. Согласно проекту закона, альтернативную службу смогут проходить те, у кого на иждевении есть три и более детей в возрасте до 18 лет; два ребенка в возрасте до 18 лет и жена, срок беременности которой составляет не менее 22 недель; минимум один ребенок в возрасте до 18 лет, воспитывающийся без матери; у кого есть дети-инвалиды, если призывник является единственным кормильцем в семье; кто является единственным ребенком одинокого родителя; кто является сыном или братом военнослужащих, погибших в ходе исполнениями ими обязанностей военной службы.

Также предлагается исключить пункт закона, согласно которому АГС граждане должны проходить за пределами субъектов постоянного проживания.

"Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций", - говорится в пояснительной записке.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин.