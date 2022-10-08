ЕС выделит €1 млн на повышение безопасности дорожного движения в Азербайджане

8 окт. 12:50

Евросоюз в рамках "Европейского инструмента соседства ЕС" выделит Азербайджану грант в размере 1 миллиона евро в рамках совместного проекта “Поддержка повышения безопасности дорожного движения в Азербайджане”, сообщает министерство цифрового развития и транспорта республики.

Проект рассчитан на 27 месяцев и нацелен на улучшение стандартов управления и координации между учреждениями в области безопасности дорожного движения, и повышение уровня знаний и навыков сотрудников соответствующих учреждений, добавили в ведомстве.

Будут приняты меры для сокращения числа ДТП со смертельным исходом или приводящих к серьезным травмам и социально-экономическому ущербу. В рамках проекта планируется улучшить правовые, институциональные возможности и кадровые ресурсы для более эффективного управления и координации безопасности дорожного движения в Азербайджане.

В проекте активное участие будут принимать министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Главное управление дорожной полиции МВД, министерство науки и образования, а также другие ведомства.