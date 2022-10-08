РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров: Россия привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны

Лавров: Россия привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью изданию "Аргументы и факты", что на Западе "передергивают", пытаются представить ситуацию так, будто Россия озвучивает ядерные угрозы.

"Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сценариев, определенных в Военной доктрине Российской Федерации и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Это, как мы говорим, открытые документы. Каждый может их почитать", - отметил Лавров.

По его словам, Москва привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны. "Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием", - подчеркнул глава МИД.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version