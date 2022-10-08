Стало известно, сколько туристов находится в Крыму

8 окт. 12:27

Свыше 50 тыс российских туристов сейчас отдыхают в Крыму, сообщает АТОР.

"По предварительным оценкам, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет. Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже", - говорится в сообщении в ассоциации.

"Оценочно, в Крыму сейчас отдыхают несколько десятков тысяч человек. Также по нашим оценкам, около 4 тыс российских туристов должны будут выехать с полуострова в ближайшее время и примерно такой же объем путешественников должен заехать на курорты республики в ближайшие дни", - рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Начал курсировать первый паром. На тех, кто сейчас отдыхает сложность с пересечением Керченского отразится в меньшей степени, а для тех, кто поедет, это будет некоторый дискомфорт", - добавил он.