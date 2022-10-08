Карабах превратится в одну из главных туристических зон Азербайджана

8 окт. 13:00

Развитие туризма на освобожденных территориях Азербайджана обсудили на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

"13% освобожденных территорий разминированы и там начались работы по реконструкции", - сообщил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что Карабах и прилегающие районы, обладают большим туристическим потенциалом, в связи с этим развитие туризма там является одним из направлений, которое внесет значительный вклад в повышение экономической мощи Азербайджана.

Первый туристический центр на освобожденных от оккупации землях появится в Суговушане, его создание окажет влияние и на Нафталан, из которого будут организовываться поездки, рассказал на конференции председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

Одной из основных целей является создание в Карабахе современных спа-центров. "С этой точки зрения оздоровительный туризм в Нафталане является для нас большим опытом", - добавил завсектором Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов.

В Карабахе уже началась реализация мер для развития туристического потенциала. "Так, уже разработаны концепции развития туризма в поселке Суговушан Тертерского района, селе Туг и поселке Гадрут Ходжавендского района. В то же время в городе Агдам началось строительство отелей частными компаниями. В целом Карабахский регион обладает богатыми ресурсами, широкими возможностями, связанными с развитием различных видов туризма", - подчеркнул Эмин Гусейнов.

Ожидается, что до 2025 года освобожденные территории посетит около 1 миллиона местных и иностранных туристов, сказал он. "Развитие и восстановление Карабаха, в том числе правильная реализация туристического потенциала региона, остаются почетной и ответственной миссией каждого из нас. В реализации этой деятельности должны быть мобилизованы не только государственные структуры, но и каждый наш гражданин, а также проживающие за рубежом азербайджанцы", - уверен Эмин Гусейнов.