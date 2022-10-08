В Турции считают, что переговоры России и Украины будут возобновлены

8 окт. 12:08

Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, полагает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью телеканалу CNN он сообщил, что приостановка переговорного процесса была ожидаема, но "переговоры, скорее всего, возобновятся в какой-то момент".

"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен", - добавил Калын.

По словам пресс-секретаря турецкого лидера, более важным моментом в вопросе участия России в переговорах является то, что, насколько понимают в Анкаре, президент РФ "Владимир Путин хочет заключить новую большую, новую сделку с Западом". "Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но более масштабным вопросом в действительности является сделка между Россией и западным миром", - отметил Калын.