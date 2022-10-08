ООН хочет расширить продуктовую сделку на год

8 окт. 11:52

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации прикладывают усилия к тому, чтобы продлить на год продуктовую сделку, сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Срок действия сделки истекает в конце ноября, при этом необходимые договоренности не достигнуты, отметил Дюжарррик. По его словам, представители ООН в настоящее время работают над упрощением экспорта российского зерна и удобрений.

Делегация ООН, в которую войдут заместитель Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планирует посетить Москву для обсуждения вопросов, связанных со сделкой.