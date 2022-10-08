Поезда и автобусы в Крым отменяются

8 окт. 11:39

РЖД приостанавливает продажу билетов на поезда в Крым и из него, также отменены все автобусные рейсы на данном направлении.

"Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров", - сообщает РЖД в субботу.

Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" намерен возвращать денежные средства за билеты в Крым и из него без удержания сборов.

В компании "Крымавтотранс" рассказали, что отменены все 34 автобусных рейсы из Крыма до тех пор, "пока не будет либо движения по мосту, либо паромной переправы".

Этим утром на Крымском мосту произошло ЧП, взорвался грузовой автомобиль, отчего загорелись цистерны с топливом. В результате обрушилась часть моста. Движение закрыто.