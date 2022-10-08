Еще 20,5 тыс россиян заразились коронавирусом

8 окт. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 20 571 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 553, в Санкт-Петербурге - 1 318, в Подмосковье - 661. В Краснодарском крае - 413, в Ставропольском крае - 430, в Крыму - 119, в Дагестане - 33, в Кабардино-Балкарии - 62, в Адыгее - 46, в Карачаево-Черкесии - 33, в Чечне - 12, в Северной Осетии - 46, в Ингушетии - 16.

Общее число инфицированных в России достигло 21 184 513.

Госпитализированы за сутки 2 174 человека. Выздоровели 38 289 пациентов, за все время - 20 385 431.

Умерло за сутки 106 человек, с начала пандемии - 388 097.