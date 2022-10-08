Саммиты в Астане переводят школьников на "удаленку"

8 окт. 11:13

Школы Астаны 13-14 октября будут работать дистанционно в связи с проведением в городе нескольких международных мероприятий.

На 13-14 октября запланированы VI саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), саммит "Центральная Азия – Россия", заседание совета глав государств СНГ.

В эти же дни ожидается визит в Казахстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Жителей столицы предупреждают, что 13-14 октября будет частично ограничено движение транспорта.