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Международные резервы Нацбанка Грузии установили рекорд

Международные резервы Нацбанка Грузии установили рекорд

На 30 сентября международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума - $4 313,1 млн, сообщает регулятор.

Прежний рекорд был установлен в конце 2021 года и составлял $4 272,1 млн.

В Нацбанке уточнили, что за прошлый месяц международные резервы Грузии выросли на $52,4 млн. Аналитики считают, что это связано с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

При этом с начала 2022 года резервы выросли на $40,6 млн, для сравнения, за весь прошлый год - на $361,3 млн.

Основной частью резервов Нацбанка Грузии являются международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, они составляют $3,9 млн.

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