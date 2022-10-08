Сбербанк повышает ставки по ипотеке

8 окт. 10:33

Сбербанк сообщает о повышении ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Напомним, 16 сентября Центробанк понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

"На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п.п.", - информирует пресс-служба банка.

Ставки по ипотеке в рамках госпрограмм останутся прежними, добавили в Сбере.