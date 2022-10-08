Что произошло на Крымском мосту

8 окт. 10:00

Этим утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту ограничено, готовится паромная переправа.

В 06:05 "аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив", загорелись несколько топливных цистерн в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, информирует пресс-служба Крымской железной дороги.

К возгоранию цистерн привел подрыв грузового автомобиля на мосту, уточнили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Возбуждено уголовное дело о подрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает Следственный комитет РФ.

В результате ЧП обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавших при инциденте, по предварительным данным, нет.

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, планируется запуск паромной переправы. Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось.

Сухопутный коридор в Крым налажен через Херсон, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он добавил, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.