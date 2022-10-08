СМИ: ЕС будет субсидировать компании, пострадавшие от антироссийских санкций

8 окт. 8:48

Европейский союз занимается разработкой мер, направленных на прямую поддержку компаний, которые пострадали в результате введенных из-за ситуации на Украине санкций против России. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на черновой вариант готовящихся документов.

Издание отмечает, что предложения включают в себя выделение субсидированных кредитов для защиты предприятий, страдающих от роста цен на энергоносители.

При этом регулирующие органы в Евросоюзе обращают внимание на то, что помощь должна быть "точечной и пропорциональной" с соблюдением действующей нормативной базы, чтобы избежать "гонки субсидий" и нарушения механизмов честной конкуренции на общем рынке, передает ТАСС.