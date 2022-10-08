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МИД Франции призвал своих граждан уехать из Ирана

МИД Франции призвал своих граждан уехать из Ирана

Франция рекомендует своим гражданам в Иране как можно быстрее покинуть эту страну из-за рисков произвольного задержания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Франции.

В ведомстве отмечают, что французы в Иране подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.

В МИД пояснили, что в этом контексте возможности посольства Франции в Иране обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Исламской республике, очень ограничены, передает РИА Новости.

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