МИД Франции призвал своих граждан уехать из Ирана

8 окт. 6:28

Франция рекомендует своим гражданам в Иране как можно быстрее покинуть эту страну из-за рисков произвольного задержания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Франции.

В ведомстве отмечают, что французы в Иране подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.

В МИД пояснили, что в этом контексте возможности посольства Франции в Иране обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Исламской республике, очень ограничены, передает РИА Новости.