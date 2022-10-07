"Евровидение" в 2023 году примет Ливерпуль

7 окт. 23:55

В 2023 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Ливерпуле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

"Ливерпуль: "мировая столица поп-музыки" примет 67-й конкурс песни "Евровидение"", - сообщают организаторы.

Полуфинала пройдут 9 и 11 мая. Финал назначен на 13 мая.

Напомним, в 2022 году "Евровидение" проходило в Турине. Победу в конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Позднее организаторы сообщили, что приняли решение не проводить конкурс на Украине из-за ситуации в стране.