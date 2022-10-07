В Турции погиб турист из России

7 окт. 23:44

В турецком курортном городе Мугла погиб российский турист. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По его данным, россиянин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Мужчина взлетел, но упал в скалистую местность. В результате полученных травм он скончался на месте.

Как отмечается, тело туриста не могли вынести из-за крутого и скалистого характера местности. после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына".

Тело вертолетом было доставлено в государственную больницу Фетхие, передает РИА Новости.