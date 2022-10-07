Учеников кубанских центров "Точка роста" ждет фестиваль "Техноfest - 2022"

7 окт. 23:31

На Кубани завтра, 8 октября, стартует фестиваль "Техноfest - 2022", в котором примут участие ученики центров "Точка роста" Анапы, Краснодара, Усть-Лабинского, Павловского и Абинского районов Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики региона.

"В каждом муниципалитете для школьников проведут хакатон: ребята будут выполнять задания по программированию микроконтроллеров. Победили хакатонов будут приглашены на финал "Техноfest - 2022", который пройдет в Краснодаре в декабре", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В ходе фестиваля для всех желающих проведут мастер-классы и научное шоу, для ребят будут работать интерактивные зоны и мобильный технопарк "Кванториум".

В муниципалитетах края фестиваль "Техноfest - 2022" пройдет с 8 октября по 26 ноября.

Напомним, в 2022 году в Краснодарском крае создано 136 центров "Точка роста", в которых школьники могут изучать программы на современном оборудовании по учебным предметам естественно-научной и технологической направленности и получать дополнительное образование.