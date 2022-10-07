Минобрнауки: российские вузы будут формировать нетерпимость к экстремизму

7 окт. 23:17

Минобрнауки России намерено обязать вузы формировать у студентов страны нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, проект изменений в федеральные государственные стандарты высшего образования опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Федеральные государственные образовательные стандарты содержат требования к результатам освоения программы бакалавриата - она должна устанавливать ряд универсальных компетенций, в числе которых - гражданская позиция. Сейчас эта компетенция описана как "способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению".

Предполагается, что эта формулировка будет заменена на "способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности".