Канада запретила въезжать на свою территорию 10 тыс членов КСИР

7 окт. 22:57

Власти Канады навсегда запретили въезжать на территорию страны более 10 тыс членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Данный запрет является частью новых санкций в отношении Ирана.

Трюдо пояснил, что эта мера используется только в самых серьезных обстоятельствах против режимов, совершающих преступления или геноцид. "Это лишит навсегда доступа на территорию Канады 50% высшего руководства КСИР, более 10 тыс. офицеров и высокопоставленных членов, наиболее ответственных за это гнусное поведение государства", - цитирует канадского премьера ТАСС.

Кроме того, вводится запрет на все транзакции с КСИР.