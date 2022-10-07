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Канада запретила въезжать на свою территорию 10 тыс членов КСИР

Канада запретила въезжать на свою территорию 10 тыс членов КСИР

Власти Канады навсегда запретили въезжать на территорию страны более 10 тыс членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Данный запрет является частью новых санкций в отношении Ирана.         

Трюдо пояснил, что эта мера используется только в самых серьезных обстоятельствах против режимов, совершающих преступления или геноцид. "Это лишит навсегда доступа на территорию Канады 50% высшего руководства КСИР, более 10 тыс. офицеров и высокопоставленных членов, наиболее ответственных за это гнусное поведение государства", - цитирует канадского премьера ТАСС.

Кроме того, вводится запрет на все транзакции с КСИР.

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