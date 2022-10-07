Международная выставка образования пройдет в субботу в Тбилиси

7 окт. 22:47

Международная выставка образования пройдет в Тбилиси в субботу 8 октября, на нее приглашаются те, кто хочет учиться за рубежом. Об этом сообщают организаторы.

Посетив мероприятие, можно будет подыскать себе университет, выбрать оффлайн или онлайн-программы, а также поговорить с официальными представителями вузов, чтобы получить информацию о поступлении, стоимости обучения и так далее.

В выставке примут участие международная бизнес-школа CBS (Кельн, Германия), Международный университет LCC (Клайпеда, Литва), Университет Дебрецена (Венгрия), Вебстерский университет в Вене, Американский университет в Болгарии, Технологический институт Дандолк (Ирландия), Падуанский университет (Италия) и другие вузы.Организатором мероприятия выступает образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).

Оно пройдет с 12:00 до 17:00 в отеле Radisson Blu Hotel. Вход свободный, необходима регистрация.

