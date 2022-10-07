Сборная России может сыграть с командой Кыргызстана еще раз

7 окт. 21:49

Сборная России по футболу может провести еще одну товарищескую встречу с командой Кыргызстана.

Игра должна состояться в 2023 году. "Все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март", – рассказали в Кыргызском футбольном союзе.

При этом там отметили, что документы пока не подписаны, это произойдет после Нового года.

Напомним, 24 сентября в Бишкеке состоялся товарищеский матч по футболу между сборными Кыргызстана и России. Победу со счетом 2:1 одержала российская команда.