В ингушском селе будет построен первый за 180 лет дом культуры

7 окт. 22:29

Уже до конца текущего 2022 года в сельском поселении Гайрбек-Юрт Назрановского района Ингушетии заработает первый в истории села дом культуры с библиотекой, - сообщили в пресс-службе Минкульта региона.

"Первый в селе культурный комплекс возведут в рамках реализации национального проекта "Культура". Сдать в эксплуатацию объект планируют уже в этом году", - рассказал представитель министерства, передает "Интерфакс".

В доме культуры будет просторный зрительный зал вместимостью 220 человек, он будет оборудован современной звуковой аппаратурой, предусмотрена и большая библиотека. В ДК будут созданы все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

"Я уверена, что введение в эксплуатацию этого объекта станет большим событием для жителей села. Это даст возможность проводить различного рода мероприятия, включая концерты, выставки и собрания населения поселка", - отметила министр культуры Ингушетии Залина Льянова.

Напомним, строящийся объект - первый за всю историю существования населенного пункта с 1842 года дом культуры.