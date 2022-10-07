Под Ростовом будут производить корма для крупного рогатого скота

7 окт. 22:14

В Орловском районе Ростовской области будет построен завод по производству кормов для крупного рогатого скота: инвестиционное соглашение об этом в ходе Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2022" в Подмосковье подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и президент акционерного общества "Кагальницкий мясокостный завод" Анатолий Хрячков.

Планируется, что завод будет производить концентраты, пэтфуды, варочные котлы, а также корм для крупного рогатого скота и птиц. Сначала в год будет производиться 12 тыс т продукции, позже производство нарастят до 30 тыс т, - передает "АиФ-Ростов".

В создание предприятия будет инвестировано 277 млн рублей, его строительство завершится в 2025 году.