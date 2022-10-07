Краснодарцам покажут картины искусственного интеллекта

7 окт. 21:46

В понедельник, 17 октября, в Краснодаре в рамках проекта "Новой галереи искусства" откроется выставка "Дивный новый мир".

На ней будут представлены пейзажи, созданные искусственным интеллектом по имени Адам. Работы воплощают стили самых известных мастеров - от классики до поп-арта - и одновременно отражают взгляд виртуального автора на мир. В реальности этих произведений не существует - их можно увидеть лишь в картинах нейрохудожника, - передает портал Юга.ру.

Выставка будет работать до 21 октября. Работы Адама можно будет увидеть на улице Коммунаров, 266. И хотя выставка бесплатная, для ее посещения необходима предварительная запись.