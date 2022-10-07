Кисловодск проводит учения добровольцев поисковых отрядов

7 окт. 21:32

В предстоящие выходные на базе детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор" в Кисловодске пройдут учения добровольцев поисковых отрядов, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Учения стартовали уже сегодня, седьмого октября, в них принимают участие 150 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, они съехались на Ставрополье из 15 регионов страны. Волонтеров обучат искать людей в лесу и городе, а также расскажут о специальном оборудовании, которое помогает найти потерявшихся, - передает "АиФ-Ставрополье".

В самом лагере участники учений будут изучать теорию, практические навыки добровольцы будут оттачивать в лесной местности.