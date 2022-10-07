Представители ООН готовы обсудить детали продуктовой сделки с Россией

7 окт. 21:19

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан примерно через неделю прибудут в Москву, чтобы обсудить с российской стороной продление продуктовой сделки, - заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Команда генсека ООН ведет интенсивные контакты по вопросам, касающимся продуктовой сделки. Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. "Они активно работают над снятием остающихся препятствий для содействия экспорту российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик на брифинге, передает РИА Новости.

"Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс встретятся с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов", - добавил он.