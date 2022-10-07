На заработную плату учителям в Кабардино-Балкарии выделят дополнительное 1,5 млрд рублей

7 окт. 20:54

В Кабардино-Балкарии (КБР) на зарплату учителям в 2023 году выделят дополнительно 1,5 млрд рублей. Соответствующий документ был принят на прошедшем 7 октября заседании регионального кабмина.

В 2022 году фонд оплаты труда работникам образования увеличат на 231 млн рублей.

"Принятие документа потребует выделения больших средств, только до конца текущего года - 231 млн руб., а в следующем году более 1,5 млрд руб. дополнительно направим для того, чтобы реализовать это постановление", - поведал председатель правительства КБР Алий Мусуков.

В свою очередь, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов отметил, что предлагаемая система оплаты труда предусматривает фиксированный размер ставки заработной платы и установленную норму часов учебной преподавательской работы соответствующей 18 часам в неделю, являющейся нормированной частью педагогической работы. "Проиндексированы размеры минимальных окладов отдельных категорий работников образовательных организаций и вводятся новые выплаты", - цитирует его ТАСС.

Дополнительные 3 тыс рублей будут ежемесячно выплачивать педагогическим работникам учреждений образования, включая детские сады, школы, учреждения допобразования, СПО. Учителя, преподающие физику, химию, информатику по совместительству в других образовательных учреждениях, могут рассчитывать на 5 тыс рублей.

Новая система оплаты труда заработает в республике с ноября 2022 года.