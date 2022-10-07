В Кремле подтвердили участие России в ноябрьском саммите G20

7 окт. 20:48

Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) в ноябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не уточнил, в каком формате это будет. "Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Ранее сегодня посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились посетить саммит.