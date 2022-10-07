Кандидатом в президенты Казахстана стала Каракат Абден

7 окт. 20:44

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы Каракат Абден выдвинута кандидатом на выборах президента Казахстана от РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

48-летняя Каракат Абден - мама четырех детей, она - уроженка Акмолинской области Казахстана. Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астаны VI созыва, - передает Sputnik Казахстан.

Каракат Абден открыла в Астане первый в стране женский институт культурно-нравственного воспитания "Казак кызы". Она также является автором книги "Ты казашка. Гордись".

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.