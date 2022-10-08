Узбекистан запустил туристический поезд для европейцев

8 окт. 4:22

"Узбекистон темир йуллари" запускает для путешественников из Европы туристический поезд Orient Silk Road Express, пишет Podrobno.uz.

Первый рейс уже стартовал, он продлится с 7 по 18 октября. Путешественники проедут по маршруту "Алматы – Ташкент – Камаши – Китаб – Самарканд – Хива – Бухара – Худжанд – Ташкент". Туристы из Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Великобритании, США и Канады увидят главные достопримечательности Центральной Азии.

В составе комфортабельного поезда два люкс-вагона, один спальный вагон повышенной комфортности с душем, два вагона-ресторана, а также вагон для проживания персонала.

Поезд оформлен в национальном стиле, интерьер украшен восточными коврами, узбекскими миниатюрами, занавесками из адраса.