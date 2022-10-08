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Узбекистан запустил туристический поезд для европейцев

Узбекистан запустил туристический поезд для европейцев

"Узбекистон темир йуллари" запускает для путешественников из Европы туристический поезд Orient Silk Road Express, пишет Podrobno.uz.

Первый рейс уже стартовал, он продлится с 7 по 18 октября. Путешественники проедут по маршруту "Алматы – Ташкент – Камаши – Китаб – Самарканд – Хива – Бухара – Худжанд – Ташкент". Туристы из Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Великобритании, США и Канады увидят главные достопримечательности Центральной Азии.

В составе комфортабельного поезда два люкс-вагона, один спальный вагон повышенной комфортности с душем, два вагона-ресторана, а также вагон для проживания персонала.

Поезд оформлен в национальном стиле, интерьер украшен восточными коврами, узбекскими миниатюрами, занавесками из адраса.

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