Тбилиси примет "Фестиваль грузинского вина 2022"

8 окт. 2:16

Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси сегодня, 8 октября.

"Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", - говорится в сообщении организаторов.

Уточняется, что в рамках фестиваля пройдет ярмарка, на которой малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Кроме того, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.

В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Посещение фестиваля свободное, передает Sputnik Грузия.