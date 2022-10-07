Сотрудников мэрии Симферополя подозревают во взяточничестве

7 окт. 20:29

В столице Крыма задержали четверых сотрудников мэрии Симферополя, которых заподозрили в получении взятки в крупном размере, - сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ.

"Предъявлено обвинение четверым должностным лицам администрации города Симферополя. Органами следствия им вменяется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере ("а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Речь идет о начальнике департамента административно-технического контроля администрации, а также руководителях двух отделов и главном специалисте, которые в сентябре этого года решили получить от предпринимателя взятку в размере 270 тыс рублей за покровительство в несанкционированной торговле без разрешительных документов, - установило следствие.

"Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денег, после чего были задержаны", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что по местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъята документация и иные доказательства.