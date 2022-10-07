Росстат: смертность от коронавируса сошла на нет

7 окт. 20:15

Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции на фоне снижения числа смертей среди тех, у кого была диагностирована болезнь, - сообщили в статистическом ведомстве.

Смертность от COVID-19 по всем четырем типам, отслеживаемым Росстатом, на протяжении этого лета стремительно сокращалась: в июне 2022 года на 81,7% по сравнению с июнем 2021 года, в июле – на 93,6%.

"В августе 2022 года смертность от COVID-19 также снизилась более чем на 90%", - рассказали в Росстате, передает РИА Новости.

Число смертей тех, у кого был идентифицирован коронавирус, уже ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, а также от новообразований, болезней системы пищеварения, нервной системы, а также от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

"Ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней", - отметили в статистическом ведомстве.

Очевидное снижение числа таких смертей позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции, - добавили в ведомстве.