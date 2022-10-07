Олимпийский центр дзюдо имени Путина в Грозном принимает первые соревнования

7 окт. 19:50

Сегодня в столице Чечни открылся многофункциональный олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина, не имеющий аналогов на Северном Кавказе.

Спортивный комплекс состоит из соревновательных и тренировочных залов, бассейнов, столовой, фитобара, магазина символики, медицинского отдела, а также четырехзвездочной гостиницы с 48 номерами.

"В этом комплексе будут тренироваться спортсмены любого возраста и опыта, и именно тут мы планируем взрастить будущих олимпийских чемпионов из самых маленьких дзюдоистов… Мы создали идеальные условия для развития спорта во всей республике", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Площадь основного зала комплекса - 2 тыс кв м, он вмещает 600 зрителей. Кроме того, на прилегающей к центру территории имеются футбольное поле, зона воркаута и парковка.

В день открытия в центре стартовал Клубный чемпионат России по дзюдо на призы президента. В турнире принимают участие сильнейшие коллективы страны - это 13 мужских и 5 женских команд, а организаторы чемпионата - федерации дзюдо России, СКФО, Чечни, а также министерство физической культуры и спорта Чечни.