В Минводах стартовала выставка-ярмарка "Раздолье Ставрополья"

7 окт. 19:35

Сегодня в ставропольских Минеральных Водах стартовала крупнейшая в СКФО продовольственная ярмарка-выставка "Раздолье Ставрополья", - сообщили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"В выставочном комплексе "Минводы Экспо" стартовала крупнейшая в СКФО продовольственная ярмарка "Раздолье Ставрополья". Свои товары на ярмарке представляют порядка 200 компаний-экспонентов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Благодаря сессии наши производители, а также предприятия из других регионов Северного Кавказа могут заключить выгодные сделки по реализации собственной продукции, наладить контакты, логистические маршруты. Это очень важно для нашей сельскохозяйственной отрасли, которая активно развивается. На "Раздолье Ставрополья" экспонируются мед, мясная, рыбная продукция и птица, алкогольные и безалкогольные напитки, овощи и многое другое. Уверен, что эта выставка станет полезной для наших предприятий и станет традиционной, а наши жители с удовольствием посетят "Минводы Экспо", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Ярмарка "Раздолье Ставрополья" продлится до 9 октября.