Турция решит проблемы алевитов

Сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой инициативе для алевитской общины страны и заявил, что Турция создаст Президиум по культуре и джемеви. У алевитов, которые составляют вторую по величине религиозную общину в стране, насчитывающую миллионы последователей, есть опасения по нескольким вопросам, включая общественное признание их идентичности, правовой статус молитвенных домов и финансирование, а также право не посещать обязательные уроки религии в начальных и средних школах.

Как отмечает турецкая "Сабах", первая инициатива в отношении алевитов была запущена в 2009 году. Тогда лидеры и представители алевитов посетили несколько семинаров с правительством в течение шести месяцев. В 2011 году Эрдоган принес извинения от имени турецкого государства за трагедию в Дерсиме, которая произошла в 1937 году, когда 13806 человек были убиты в результате военной кампании после того, как курдские племена, в основном алеви-заза, выступили против Закона о переселении 1934 года. Процесс обсуждения был прерван во время беспорядков в парке Гези в 2013 году, но в 2014 году была запущена инициатива "Открытие алевитов", а в 2016 году - сформирован совет для обсуждения вопросов, но с тех пор не происходило никаких конкретных событий.

Теперь формируемый правительством институциональный орган будет решать проблемы, с которыми сталкиваются общины алевитов. В ходе визита в Шахкулу Султан Джемеви - молитвенный дом алевитов - в Стамбуле Эрдоган сказал: "Мы создаем институциональную структуру, которая будет отслеживать и решать вопросы мест, где собираются представители алевитов и бекташей. Будут решены все проблемы, связанные с освещением, питьевой и технической водой, строительством, ремонтом и содержанием молитвенных домов. В составе этой институциональной структуры смогут быть назначены религиозные лидеры алевитов-бекташей, которые отвечают за совершение обрядовых служб в джемеви".

Сейчас молитвенные дома алевитов рассматриваются как фонды при министерствах внутренних дел и культуры и туризма, что дает им право получать государственное финансирование, как мечетям, церквям и синагогам признанных религиозных меньшинств в стране. От 80% до 90% всех джемеви в Турции было построено во время сменявших друг друга правительств ПСР с 2002 года.

Вера алевитов - сочетание шиитского ислама, суфийского ордена бекташи и анатолийской народной культуры. По словам Эрдогана, в рамках работы по укреплению национального единства и солидарности, проводимой при координации министерств культуры и внутренних дел, было посещено 1585 джемеви: "Президиум алеви-бекташской культуры и Джемеви, который мы создадим, будет управлять джемеви, связанными с мухтарами, ассоциациями, муниципалитетами и федерациями".

На этой неделе на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президент заявил, что объявит о новых шагах для оправдания ожиданий алевитов, несмотря на попытки настроить их против страны. Правительство приняло меры для удовлетворения потребностей общины. Под руководством министерств внутренних дел и культуры и туризма официальные лица посетили все 1585 молитвенных дома в стране, получили 8740 запросов и уже ответили на 5600 из них. Оба министерства также активизировали работу по удовлетворению других требований алевитов. В июле турецкие официальные лица осудили нападения на молитвенные дома, в том числе на три в Анкаре и на одно в стамбульском районе Картал.