Голикова: за две недели число безработных в России снизилось на 25 тыс человек

7 окт. 19:12

Только за две недели численность зарегистрированных безработных в России снизилась на 25 тыс человек - до 621,4 тыс человек, - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам очередного заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тыс и составила 621,4 тыс человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8%", - сказала вице-премьер, слова которой привели в аппарате, передает РИА Новости.

Сократилось за период с 19 сентября по 3 октября и число работников, находящихся в простое – их стало меньше на 4,6 тыс – до 89,8 тыс человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 4,2 тыс – до 114,9 тыс человек.

Сейчас на портале "Работа в России" соискателям доступно более 2,4 млн вакансий, число которых превышает численность зарегистрированных безработных граждан почти в четыре раза.