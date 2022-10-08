Доступ к воде в арабских странах стал острейшей экологической проблемой

Жители арабских стран считают угрозу водным ресурсам, связанную с изменением климата, самой большой экологической проблемой, стоящей перед регионом и его населением. Это ключевой вывод отчета Арабского барометра об отношении к окружающей среде в 12 арабских странах.

Arab News пишет, что Арабский барометр - это исследовательская сеть, которая собирает мнения и дает представление о социальных, политических и экономических взглядах граждан по всему региону. Его последнее исследование в отношении окружающей среды показало, что большинство опрошенных обеспокоено проблемой обеспечения питьевой водой, загрязнением источников воды, а также качеством воздуха в их сообществах.

60% опрошенных из Туниса считают наличие и качество воды - самой большой экологической проблемой, стоящей перед их страной, затем идет Алжир с 50% и Ирак, Палестина и Ливия с 47%.

Результаты стали частью седьмого раунда опроса Арабского барометра, который отслеживает мнения людей на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 2006 года. С октября 2021 года по июль 2022 года социологи опросили 26 тысяч граждан в 12 странах, которые представляют около 80% арабского мира: Алжир, Тунис, Ливия, Марокко, Мавритания, Иордания, Ливан, Палестина, Ирак, Египет, Судан и Кувейт.

Помимо окружающей среды, исследование также охватило политические, социальные и экономические вопросы. Среди ключевых экологических проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность населения, вопросы об утилизации отходов занимают второе место. Переработка уже стала важным видом природоохранной деятельности во многих странах, и опрос показал, что многие в регионе перерабатывают свои отходы, но делают это в основном для "экономии затрат" или "удобства, а не для защиты окружающей среды".

Опрос также показал, что уровень образования, как правило, влиял на взгляды людей на такие экологические проблемы, как изменение климата, качество воздуха, загрязнение окружающей среды и мусор, причем те, кто был лучше образован, выражали большую озабоченность по этому поводу. Вопросы, связанные с изменением климата, вызывают больше беспокойства у людей, живущих в сельской местности, чем у жителей городов.

Предыдущий опрос, проведенный в октябре 2020 года, показал, что менее 7% граждан арабских стран считает, что сокращение загрязнения должно быть приоритетом государственных расходов в предстоящем году. В исследовании, проведенном весной 2021 года, менее 9% заявили, что иностранная помощь должна использоваться для решения экологических проблем.

По данным последнего опроса, менее 5% респондентов в большинстве арабских стран заявило, что иностранная помощь, предоставленная их странам, должна использоваться для решения проблем изменения климата и окружающей среды. В Египте, Иордании и Палестине этот показатель составил всего 1%.

Исследование также показало, что население региона обвиняет себя в том, что недостаточно активно занимается решением экологических проблем, а свои правительства - в том, что те не принимают меры для надлежащего решения проблем изменения климата и окружающей среды в своих сообществах. При этом население выражает высокую поддержку своим правительствам в принятии мер по решению этих вопросов.

Однако несмотря на широкую озабоченность по поводу изменения климата и окружающей среды, исследование показало, что большинство жителей региона считают другие проблемы более важными и неотложными.