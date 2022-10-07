В Ставрополе появится школа оказания первой медицинской помощи

7 окт. 18:58

В Ставрополе на грант молодежного форума "Машук" будет открыта школа первой медицинской помощи "Спаси мне жизнь". Об этом сообщили 7 октября в городской администрации.

На занятиях будут рассказывать об организационно-правовых аспектах, динамике и психологии толпы, первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, а также при наружных кровотечениях и травмах. "Все практические навыки слушатели отработают на оборудовании под руководством опытных специалистов", - добавили в пресс-службе.

Занятия будут проходить один раз в неделю на площадке молодежного пространства "Лофт". Первые семинары состоятся уже в этом месяце.

Автор проекта является одна из старшекурсниц Ставропольского государственного медицинского университета.