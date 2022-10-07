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Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной сфере

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной сфере

Сегодня состоялась встреча командующих Военно-морскими силами Италии и Азербайджана Энрико Кредендино и Субхана Бекирова. Об этом говорится в сообщении, размещенном 7 октября на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе беседы стороны поговорили о перспективах развития между ВМС Азербайджана и Италии в военной, военно-образовательной и других областях. Также Бекиров и Кредендино обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, командующий ВМС Азербайджана Субхан Бекиров прибыл в Венецию для участия в XXIII Трансрегиональном симпозиуме военно-морских сил.

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