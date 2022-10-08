Турция пошла "зеленым курсом"

Прошел год с тех пор, как Турция официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Ратификация парламентом Турции Парижского соглашения 6 октября 2021 года стала новым этапом в борьбе с последствиями изменения климата, пишет турецкая "Сабах".

Турция подписала соглашение по климату вместе со 175 другими странами еще в 2016 году, когда оно вступило в силу, через год после согласования договора международным сообществом. Однако вместе с некоторыми другими странами, такими как Ирак, Иран, Ливия и Йемен, Анкара отказалась от ратификации соглашения, указав, что Турцию включили в список развитых стран-участниц. Власти республики посчитали это несправедливым из-за статуса Турции как развивающейся страны, которой пришлось бы взять на себя огромные расходы при выполнении обязательств по изменению климата, предусмотренных соглашением.

Документ, ставший первым всеобъемлющим соглашением об изменении климата, требует от стран, ратифицировавших его, ограничить рост температуры воздуха до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу к 2050 году. Эти цели могут быть достигнуты за счет сокращения использования ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии. Не все страны-участницы выполнили договоренности в рамках соглашения из-за разногласий по поводу их выполнения.

Хотя Турция ратифицировала документ, пока не был обновлен список действий, которые каждая страна намерена предпринять для достижения целей Парижского соглашения, в том числе сокращения выбросов парниковых газов.

Профессор кафедры экологической инженерии турецкого университета Улудаг Гюрай Салихоглу сказал, что Турция, вероятно, обновит этот раздел "в ближайшие дни". Соглашение предусматривает сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов каждой страной на 50%. "Другими словами, в нем говорится, что странам следует делать все возможное, чтобы вдвое сократить выбросы в атмосферу к 2030 году, а к 2050 году довести объем выбросов до нуля", - отметил Салихоглу. В соглашении также содержится призыв к развитым странам ежегодно выделить на эти цели $100 млрд, которые будут использоваться для помощи странам, которые не могут позволить себе борьбу с изменением климата.

По словам Салихоглу, действия государства демонстрируют приверженность Турции борьбе с изменением климата. "В 2019 году Европейская комиссия представила "зеленый курс" - дорожную карту по достижению целей соглашения. 14 июня 2021 года было опубликовано несколько законодательных предложений по реализации этой цели. Два дня спустя Турция объявила о собственной стратегии по "зеленому курсу". Турция внимательно следит за развитием событий по этому вопросу, и ее план действий содержит решения и рекомендации", - отметил он.

Салихоглу рассказал, что за год адаптация Турции к выполнению целей по сокращению выбросов ускорилась, а "зеленая трансформация" была учтена в среднесрочных планах роста. "Кроме того, министерство окружающей среды Турции стало называться министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата", - сказал он, отметив, что на климатическом саммите в Глазго в прошлом году делегация Турции была второй по численности с 376 делегатами.

"В феврале прошлого года в Конье прошел совет по климату, а решения, принятые там, были обнародованы в июне этого года. Всего было принято 217 консультативных решений в различных областях, от энергетики и технологий до транспорта, сельского и лесного хозяйства", - добавил профессор.

Сейчас Турция работает над увеличением инвестиций в возобновляемые источники энергии. В прошлом году доля возобновляемых источников энергии составила 53,6% от общего объема производства, а в августе она выросла до 54,3%. Идет подготовка к принятию закона о климате для регулирования и активизации усилий по борьбе с изменением климата.

Салихоглу думает, что Турции необходимо сосредоточиться на "сберегающей экономике", особенно с учетом того, что европейские страны сконцентрировались на мерах по экономии энергии в ожидании энергетического кризиса зимой. "Это основной принцип циклической экономики: снижение потребления. Людей следует поощрять к осознанному потреблению, чтобы энергии производилось меньше, а природа зря не лишалась ресурсов. Это снизит как объем отходов производства, так и потери энергии", - заметил он.

Салихоглу подчеркнул, что хотя в Турции действуют всеобъемлющие нормы по охране окружающей среды, иногда их применение на практике может быть проблематичным. "Нам необходима полная приверженность стратегии. Она должна быть полностью реализована, а нарушение любого экологического законодательства должно наказываться. Правда это легче сказать, чем сделать, но Турция дала обещание, и теперь необходимо его выполнять", - заключил профессор.