В Беларуси ввели мораторий на рост цен на лекарства и медуслуги

7 окт. 18:28

Министерство здравоохранения Беларуси во исполнение поручений президента о недопустимости роста цен ввело мораторий на повышение стоимости лекарств и медуслуг, - сообщила пресс-служба министерства.

"Минздрав своим письмом ввел мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Минздрава страны.

Специалисты министерства совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль за соблюдением этого требования, которое касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, - подчеркивается в сообщении.