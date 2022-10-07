Истребители F-35 оказались ненадежными

Военно-воздушные силы Республики Корея столкнулись с многочисленными трудностями после получение двух эскадрилий истребителей-невидимок F-35 от компании Lockheed Martin. 40 самолетов было доставлено в рамках заказа, размещенного в 2014 году, еще 20 готовится для формирования третьей эскадрильи, пишет The Diplomat.

По данным командования военно-воздушных сил, полученным членом Национального комитета обороны Национального собрания Южной Кореи Шин Вон-Миром, в ходе проверок, проведенных за полтора года - с января 2021 года по июнь 2022 года, - на F-35 было выявлено 234 дефекта. Среди них 172 с пометкой ”не годен к полету” (G-NORS) и 62 с пометкой ”не может исполнять определенные миссии” (F-NORS). В 2021 году было зафиксировано 117 случаев неспособности взлететь и 45 случаев невозможности выполнить конкретную миссию. За первые шесть месяцев 2022 года ситуация улучшилась: 55 и 17 случаев соответственно. Процент невыполненных задач в два раза выше, чем на корейских F-4 и F-5 времен Вьетнамской войны. F-35 пришли на смену F-4.

Шин предупреждает о последствиях выявленных проблем: ”На приобретение F-35A был выделен огромный бюджет, чтобы решить проблему устаревших истребителей и укрепить боевую эффективность против Северной Кореи. В случае усиления ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна, нельзя допустить, чтобы основная боевая сила не функционировала должным образом”.

Июньская проверка, в ходе которой были выявлены проблемы с авионикой, а все полеты немедленно отменены, прошла вскоре после того, как F-35 были отправлены на техническое обслуживание в связи с неполадками в системе управления огнем. В январе шасси одного из истребителей не открылось. И это только несколько из недавних случаев. Из-за них южнокорейские F-35 выводились из эксплуатации, усиливая обеспокоенность в связи с тем, насколько практичным будет использование истребителей в боевых условиях, когда важна высокая надежность летательного аппарата.

”Хотя в отдельно взятой модели может быть неисправность или проблема с компонентами, ситуация с F-35A довольно серьезная”, - сказал военный чиновник из Южной Кореи на условии анонимности. Он добавил, что пройдет время, прежде чем процесс использования и устранения неполадок на истребителях нового класса будет отработан.

F-35 - единственный истребитель выше четвертого поколения, производимый на Западе. Разработанный в рамках программы Joint Strike Fighter он оптимизирован для нанесения ударов и выполнения миссий противовоздушной обороны. Истребитель - потенциально идеальное решение для сдерживания чрезвычайно насыщенной и быстро модернизируемой сети зенитных управляемых ракет. F-35 - единственный действенный вариант Южной Кореи для обеспечения технологического паритета как с соседней Японией, которая наряду с американской армией обладает крупнейшим флотом F-35, а также с Китаем, создавшим аналогичный современный истребитель пятого поколения в рамках программы J-20. Второй китайский истребитель аналогичного класса, FC-31, поступит на вооружение в ближайшее время.

Разработанный в рамках крупнейшей оружейной программы в истории, стоимость которой оценивается в $1,6 трлн, F-35 часто называют ”слишком важным, чтобы ломаться”, несмотря на серьезные проблемы, о которых часто заявляют гражданские и военные чиновники.

Проблемы фиксируются не только в Южной Корее. В апреле 2021 года заместитель начальника штаба ВВС США по стратегии, интеграции и выполнению требований, генерал-лейтенант Клинт Хайнот предупредил, что текущая версия F-35 вряд ли сможет внести вклад в будущие высокотехнологичные конфликты из-за значительного количества неисправностей.

”Оно того не стоит, если каждый F-35, что сходит с конвейера, не сможет быть использован в боевых сценариях”, - отметил генерал-лейтенант. Его оценка подтверждает недавно озвученные опасения Южной Кореи. Хайнот не единственный в США, кто выражает свою озабоченность.

Капитан Корпуса морской пехоты США Дэн Гейзер обратил внимание на ”ряд тревожных звонков” и ”отсутствие прогресса в практически каждой важнейшей категории” с целью обеспечения боеспособности истребителя. Среди проблем постоянные сбои ”большинства компьютерных систем”, ”серьезная уязвимость в сфере кибербезопасности” и тому подобные осложнения, требующие ”исправления и модификации”. Из-за них использование истребителя далеко не так целесообразно.

В конце 2020 года исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер назвал F-35 ”куском […]”, а программу по его разработке ”монстром”, созданным Пентагоном. Недавно, после нескольких удручающих отчетов Счетной палаты США в отношении характеристик истребителя, на Капитолийском холме прошло почти двухчасовое слушание, касающееся сложностей с двигателем - основной проблемы F-35.

”Мы получаем двигатель, который не работает. То есть, он работает, пока в него не попадает пыль. Что за ерунда? Что происходит?”, - заявил председатель подкомитета по готовности в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, конгрессмен Джон Гараменди в ходе слушания. Подкомитет установил, что проблемы с двигателем оцениваются на уровне 600% по сравнению со стандартными характеристиками ВВС.

Подобная резкая критика напоминает заявления ныне покойного сенатора Джона Маккейна на посту председателя комитета Сената по вооруженным силам, который утверждал, что ”послужной список F-35 скандален и трагичен, учитывая стоимость, сроки создания и характеристики истребителя”.

Через 16 лет после первого полета сообщения о заводских дефектах продолжают стабильно поступать. По мере исправления старых проблем обнаруживаются новые изъяны, общее количество которых составляет примерно 800 на текущий момент.

Хотя многие надеются на то, что со временем F-35 станет лучше, скорость, с которой устраняются недостатки, указывает на то, что пройдет еще очень много лет, прежде чем истребитель будет готов к интенсивным миссиям против соперника с равными возможностями. ВВС США, в свою очередь, заявляют о том, что они рассматривают возможность использования не таких современных альтернатив и значительного сокращения запланированных покупок.

Тем не менее истребитель не теряет своей популярности на экспортном рынке , благодаря уникальной возможности обмена разведданными в рамках сети F-35, поскольку все истребители в мире связаны друг с другом. Также привлекает потенциал F-35, если он всё-таки будет доработан, его относительно низкая стоимость и отсутствие каких-либо других альтернативных вариантов пятого поколения, совместимых в рамках НАТО.

Южная Корея, в отличие от других покупателей F-35, развивает собственную программу по созданию истребителя пятого поколения, KF-21, которая предоставляет возможность диверсификации военно-воздушного флота и позволяет не возвращаться к размещению заказов на истребители четвертого поколения. Первый полет KF-21 состоялся в июле, а на вооружение они поступят до конца года. Ожидается, что их будет в два раза больше, чем F-35, всего шесть эскадрилий.

Подход южнокорейских ВВС отличается от американского. По ряду причин, в том числе и ввиду не предоставления Lockheed Martin монополии, ВВС США в 2020 году вернулись к практике приобретения истребителей четвертого поколения, заказав F-15EX, которые хоть и дороже и обладают не такими продвинутыми стелс-технологиями, по крайней мере, гораздо более надежные и полностью готовы к интенсивному боестолкновению.