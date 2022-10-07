Президент Южной Осетии поздравил Путина с юбилеем

7 окт. 18:12

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил с юбилеем президента России Владимира Путина, - сообщает пресс-служба главы республики.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Прошу принять мои самые сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 70-летия со дня вашего рождения", - говорится в поздравлении.

С деятельностью Путина на посту президента РФ связаны глубокие позитивные перемены, произошедшие в Российской Федерации, - отмечается в поздравлении.

"Пользуясь приятным поводом, хотел бы вновь поблагодарить вас за решительные действия по принуждению агрессора к миру в 2008 году, за всестороннюю и масштабную поддержку нашей республики в социально-экономическом развитии. Позвольте выразить уверенность, что сложившиеся отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат свое активное и поступательное развитие", - подчеркивается в тексте.

Глава Южной Осетии пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и новых свершений на благо государства и народа России.

"Пусть на российской земле всегда торжествуют обеспеченный могуществом страны мир, благополучие и процветание", - говорится в поздравлении.