Грузия и Азербайджан обсудили сотрудничество в энергетике

7 окт. 17:44

В пятницу, 7 октября, в Тбилиси состоялась встреча министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

Главной темой переговоров стала текущая ситуация сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере энергетики. Стороны также обсудили новые перспективы их дальнейшего развития, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Глава Минэнерго Азербайджана прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом. В ходе поездки он проведет ряд встреч с официальными лицами Грузии.