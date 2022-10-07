Маск объяснил, зачем ему Twitter

7 окт. 17:44

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что хочет приобрести компанию Twitter не ради прибыли, а чтобы предоставить людям платформу, которой они могут доверять.

"Я не занимаюсь Twitter ради денег. Важно, чтобы у людей был максимально надежный и инклюзивный инструмент для обмена идеями, и чтобы он был как можно более прозрачным, и они могли ему доверять", - сказал Маск в интервью газете Financial Times, передает РИА Новости.

В апреле Маск предложил за Twitter$44 млрд, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.

Бизнесмен полагает, что, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он недоволен кадровой политикой компании, и 8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки.

Напомним, американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.