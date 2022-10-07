В Карачаевске начали ремонт здания КЧГУ

7 окт. 17:33

В Карачаевске стартовал ремонт корпуса одного из факультетов Карачаево-Черкесского госуниверситета (КЧГУ), который будет проведен до конца текущего года. Здание вуза является одним из старейших объектов города, - рассказал и.о. ректора университета Таусолтан Узденов.

"В год 100-летия КЧР начался ремонт одного из первых зданий Карачаевска - корпуса естественно-географического факультета КЧГУ имени У.Д.Алиева. Совсем скоро университет получит отремонтированное пространство, а город Карачаевск - эстетически привлекательное здание", - рассказал Узденов, передает ТАСС.

В здании, построенном в 30-е годы прошлого столетия, будет проведена отделка стен, пола и потолка, обновление фасада и отмостков. В нем в разное время располагались разные учебные заведения.

"В КЧГУ обучается большое количество студентов из различных регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Для нас очень важно, чтобы студенты увозили отсюда хорошие впечатления в свои регионы, в свои страны. Кроме того, здание расположено на федеральной трассе, ведущей к международным курортам Теберда и Домбай, и хотелось бы, чтобы проезжающие здесь туристы получали эстетическое удовольствие", - добавил Узденов.

Напомним, КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс человек.