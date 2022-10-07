Кумпилов: Адыгея восстанавливает рынок труда

7 окт. 17:13

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня принял участие в заседании по вопросам восстановления рынка труда, которое провела в режиме видеосвязи заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В своем докладе глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда в республике стабильная, а основные индикаторы имеют положительную тенденцию: в республике принимают все необходимые меры для снижения показателя общей безработицы, - передает портал Юга.ру.

"Мы хорошо понимаем, насколько сейчас важно сохранять занятость населения. Для этого в регионе действует целый ряд мер", - отметил Мурат Кумпилов, подчеркнув, что в республике не остановили ни один стратегический инвестиционный проект. Более того, в регионе завершают реализацию крупных проектов, и в 2023 году создадут более 2 тыс новых рабочих мест. В дальнейшем их число вырастет благодаря созданию индустриального парка и горнолыжного курорта "Лагонаки".

Жителям региона сейчас доступно около 7 тыс рабочих мест, что во многом связано с ростом промпроизводства, а по итогам первого полугодия текущего года Адыгея вошла в тройку лидеров среди субъектов ЮФО по его росту. В целом уровень безработицы в Адыгее уже снизился на 4,4%.