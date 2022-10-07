Германия и Франция готовят новые санкции против Ирана

7 окт. 16:57

Берлин и Париж инициировали новые санкции против Тегерана по факту якобы жестокого подавления женских протестов, сообщила на пресс-конференции в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Мы и впредь будем голосом этих людей [вышедших на протесты в Иране]", - цитирует ее ТАСС.

Бербок добавила, что иранский посол Ирана в ФРГ уже два раза вызывался на ковер в связи с этой ситуацией.

Министр добавила, что против ответственных за жестокие репрессии будут задействованы новые санкции, инициированные вместе с Францией на европейском уровне, причем в качестве дополнения к уже существующим рестрикциям, под которыми находятся более 550 структур, институтов или лиц в Иране.

Глава МИД выразила надежду, что дополнительные санкции примут на следующем саммите ЕС.

Напомним, ранее издание Der Spiegel сообщило, что в черные списки могут быть включены 16 лиц и организаций.